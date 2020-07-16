Перед посольством Армении в Грузии проходит акция протеста

"Мы требуем от международного сообщества оказать давление на Армению"

В Тбилиси перед зданием посольства Армении в Грузии группа молодых азербайджанцев проводит "молчаливую" акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции протестуют против провокаций, осуществленных в последние дни Арменией в направлении Товузского района Азербайджана.

Молодые люди в футболках с надписями на английском языке "Конец армянскому террору!", "Конец армянской агрессии!" и "Конец оккупации Нагорного Карабаха!" в течение часа молча простояли перед зданием посольства. Тем самым они выразили протест против оккупационной политики Армении против Азербайджана, обстрела гражданских лиц и жилых домов, почтили память азербайджанских военнослужащих-шехидов.

На лицах протестующих, держащих в руках флаги Азербайджана и Грузии, были также маски с надписями "Stop COVID-19" и "Stop Armenia".

Инициатор акции Аднан Гусейн рассказал о цели акции: "Мы требуем от международного сообщества оказать давление на Армению для возвращения азербайджанских земель, восстановления нарушенных прав азербайджанцев, изгнанных из родных очагов. Кровь героически погибших военнослужащих будет отмщена. Мы находимся рядом с нашими солдатами, сражающимися на фронте".