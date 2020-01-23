Останки опознанного спустя 26 лет шехида доставлены в Евлах - ФОТО

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Останки считавшегося ранее неопознанным шехида, похороненного на кладбище "Шаммедли" в Имишлинском районе, извлечены из могилы и доставлены в Евлахский район.

Как передает карабахский центр Report, останки шехида переданы его семье.

Валиаддин Ибрагимов пал в боях против атак вооруженных подразделений захватнической Армении в направлении Физулинского района в 1993-1994 годах. Из-за того, что его личность не была установлена, он был похоронен в одной из девяти могил на кладбище "Шаммедли" в Имишлинском районе как неизвестный шехид.

При организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан останки неизвестных шехидов были эксгумированы, взяты соответствующие образцы. В результате сравнения между изъятыми образцами останков похороненного и образцами, взятыми у членов семьи, были установлены родственные связи с одним из похороненных.

В соответствии с военными ритуалами, тело считавшегося 26 лет пропавшим без вести шехида будет по желанию его семьи предано земле на Аллее шехидов в городе Евлах 23 января 2020-го года в 15:00.