Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом

"Подписанный с Россией меморандум по созданию совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе - рамочный документ, для его завершения над ним надо поработать".

"Подписанный с Россией меморандум по созданию совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе - рамочный документ, для его завершения над ним надо поработать".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что в связи с этим российская делегация посетила Турцию: "Были проведены обсуждения, совместная работа продолжается".

Министр осудил поджог армянами домов, лесов при отступлении с оккупированных территорий Азербайджана.