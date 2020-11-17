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Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом

Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом "Подписанный с Россией меморандум по созданию совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе - рамочный документ, для его завершения над ним надо поработать".
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 18:12
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом

"Подписанный с Россией меморандум по созданию совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе - рамочный документ, для его завершения над ним надо поработать".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что в связи с этим российская делегация посетила Турцию: "Были проведены обсуждения, совместная работа продолжается".

Министр осудил поджог армянами домов, лесов при отступлении с оккупированных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке Turkish Defense Minister makes new statement on Nagorno-Karabakh
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə nazirindən Dağlıq Qarabağla bağlı yeni açıqlama

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