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Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха

Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха Россия с 07:00 по бакинскому времени начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 07:26
Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха

Россия с 07:00 по бакинскому времени начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, об этом сообщили журналистам в минобороны России.

"В соответствии с заявлением Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации с 06:00 мск (07:00 – бакинское время) 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", сказали в ведомстве.

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