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Начался визит иностранных дипломатов в Физули

Начался визит иностранных дипломатов в Физули Стартовал визит представителей дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послов, военных атташе и глав представительств международных организаций в освобожденный от оккупации город Физули
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 13:13
Начался визит иностранных дипломатов в Физули

Стартовал визит представителей дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послов, военных атташе и глав представительств международных организаций в освобожденный от оккупации город Физули.

Как сообщает командированный в Физули корреспондент Report, цель визита - ознакомить дипломатов и военных атташе с зверствами и преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении в Физули.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.

Дипломаты ознакомились с тяжкими последствиями военных преступлений, сотворенными Арменией в Физули. Они собственными глазами увидели зверства и вандализм, совершаемые армянами в Физули на протяжении 27 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatların, hərbi attaşelərin Füzuliyə səfəri başlayıb

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