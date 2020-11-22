Начался визит иностранных дипломатов в Физули

Стартовал визит представителей дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послов, военных атташе и глав представительств международных организаций в освобожденный от оккупации город Физули

Стартовал визит представителей дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послов, военных атташе и глав представительств международных организаций в освобожденный от оккупации город Физули.

Как сообщает командированный в Физули корреспондент Report, цель визита - ознакомить дипломатов и военных атташе с зверствами и преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении в Физули.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.

Дипломаты ознакомились с тяжкими последствиями военных преступлений, сотворенными Арменией в Физули. Они собственными глазами увидели зверства и вандализм, совершаемые армянами в Физули на протяжении 27 лет.