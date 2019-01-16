Начальник Генштаба: Иран считает карабахские земли землями Азербайджана

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Иран считает карабахские земли землями Азербайджана и поддерживает территориальную целостность Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Багери сказал 16 января на приеме у президента Ильхама Алиева в ходе визита в Азербайджан.

Начальник Генштаба отметил, что Иран продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана и в будущем: "Насильственное изменение границ неприемлемо, Иран в этом вопросе всегда рядом с Азербайджаном".

Президент Ильхам Алиев попросил передать руководству Ирана его благодарность за такую братскую позицию и отметил, что Азербайджан высоко оценивает справедливую позицию Ирана. Глава государства проинформировал Мохаммеда Багери о разрушении армянами историко-религиозных памятников Азербайджана на оккупированных территориях.