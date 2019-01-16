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    Начальник Генштаба: Иран считает карабахские земли землями Азербайджана

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Иран считает карабахские земли землями Азербайджана и поддерживает территориальную целостность Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Багери сказал 16 января на приеме у президента Ильхама Алиева в ходе визита в Азербайджан.

    Начальник Генштаба отметил, что Иран продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана и в будущем: "Насильственное изменение границ неприемлемо, Иран в этом вопросе всегда рядом с Азербайджаном".

    Президент Ильхам Алиев попросил передать руководству Ирана его благодарность за такую братскую позицию и отметил, что Азербайджан высоко оценивает справедливую позицию Ирана. Глава государства проинформировал Мохаммеда Багери о разрушении армянами историко-религиозных памятников Азербайджана на оккупированных территориях. 

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