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На Араика Арутюняна заведено уголовное дело, он объявлен в розыск

На Араика Арутюняна заведено уголовное дело, он объявлен в розыск По уголовным делам, заведенным на военно-политическое руководство Армении, проведены многочисленные следственные действия.
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 15:32
На Араика Арутюняна заведено уголовное дело, он объявлен в розыск

По уголовным делам, заведенным на военно-политическое руководство Армении, проведены многочисленные следственные действия.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, в рамках следственных действий в качестве потерпевших признаны и опрошены 1 700 человек: "Также были назначены и проведены медицинские, баллистические и другие экспертизы".

Генпрокурор сказал, что в отношении Араика Арутюняна, "министра обороны" Джалала Арутюняна и других выдвинуты обвинения по различным статьям. По его словам, данные лица объявлены в международный розыск.

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Версия на азербайджанском языке Araik Arutunyan barəsində cinayət işi başlanıb və axtarışa verilib

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