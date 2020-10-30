На Араика Арутюняна заведено уголовное дело, он объявлен в розыск

По уголовным делам, заведенным на военно-политическое руководство Армении, проведены многочисленные следственные действия.

По уголовным делам, заведенным на военно-политическое руководство Армении, проведены многочисленные следственные действия.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, в рамках следственных действий в качестве потерпевших признаны и опрошены 1 700 человек: "Также были назначены и проведены медицинские, баллистические и другие экспертизы".

Генпрокурор сказал, что в отношении Араика Арутюняна, "министра обороны" Джалала Арутюняна и других выдвинуты обвинения по различным статьям. По его словам, данные лица объявлены в международный розыск.