На Араика Арутюняна заведено уголовное дело, он объявлен в розыск

По уголовным делам, заведенным на военно-политическое руководство Армении, проведены многочисленные следственные действия.
Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал генпрокурор Кямран Алиев.
По его словам, в рамках следственных действий в качестве потерпевших признаны и опрошены 1 700 человек: "Также были назначены и проведены медицинские, баллистические и другие экспертизы".
Генпрокурор сказал, что в отношении Араика Арутюняна, "министра обороны" Джалала Арутюняна и других выдвинуты обвинения по различным статьям. По его словам, данные лица объявлены в международный розыск.