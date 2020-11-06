МО: Противник, оставив позиции на Губадлинском направлении фронта, бежал

Стало известно, что переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи

Противник, не выдержав натиск огневых ударов Азербайджанской Армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Стало известно, что переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи. В то же время неподготовленный, неопытный и недисциплинированный личный состав проявил халатное отношение к выполнению приказов и задач.