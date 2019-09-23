Минобороны: Армяне убили заблудившегося солдата Азербайджанской армии

22 сентября солдат воинской части в прифронтовой зоне Абдулрахманов Рамин Шовкат оглу, заблудившийся на территории напротив вражеских позиций, был убит армянской стороной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) для обеспечения безопасной эвакуации тела погибшего солдата с территории.

Сообщения армянских СМИ о провокации с азербайджанской стороны на линии фронта являются ложными, сообщили в Минобороны.