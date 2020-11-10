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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российской стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.
Нагорно-карабахский конфликт
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10 ноября 2020 г. 01:35
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российской стороне
Закир Гасанов

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В письме говорится: "Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".

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