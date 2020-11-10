Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В письме говорится: "Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".