Министр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава предстоящие задачи

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретились с военнослужащими, проходящими службу в подразделениях на передовой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны.

Доведя до внимания требования, выдвинутые в недавних выступлениях Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны потребовал руководствоваться этими требованиями в ежедневной служебной деятельности.

Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава предстоящие задачи.

Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр встретился с военнослужащими, подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения их социально-бытовых условий, постоянно продолжаются благодаря вниманию и заботе нашего государства.