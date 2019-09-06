МИД Азербайджана: Международное сообщество не признает т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе

"В медиа-ресурсах Армении распространяется информация о проведении 8 сентября этого года на оккупированных территориях Азербайджана т.н. "выборов" в "органы местного самоуправления". Согласно сообщениям армянских СМИ, на оккупированных Арменией территориях нашей страны планируется проведение очередного шоу, преподносимого под ширмой неких "выборов". Однако, существуют всем прекрасно известные реалии: о каких бы "выборах" не пытались говорить в условиях военной агрессии, оккупации, сплошных этнических чисток и прочих незаконных действий, ни это готовящееся представление, ни его результаты не признаются и не будут признаны международным сообществом. Это в полной мере относится и к самому марионеточному режиму, созданному Арменией на оккупированных ею землях нашей страны".

Об этом в заявлении Report сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Хотелось бы напомнить, что международное сообщество, в том числе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ однозначно отмечают непризнание всех проведённых до сего дня фальшивых "выборов" и их итогов. Существует лишь одна истина относительно предпринимаемых со стороны Армении попыток пропагандировать на мероприятиях, проводимых в различных зарубежных государствах при поддержке армянской диаспоры и лоббистских кругов, созданный ею в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны марионеточный режим, а также относительно организации незаконных визитов и прочих действий провокационного характера, и она неизменна. Отмечу на конкретных примерах то, в чём эта истина состоит.

Например, недавний случай с Австралией, куда был организован визит представителей незаконного режима, и это пытались представить чуть ли не как его "признание". Поддержка федеральным правительством Австралии территориальной целостности Азербайджана конечно же известна. Вместе с тем, на фоне последних провокаций армянской стороны МИД Австралии на своём официальном интернет-сайте вновь заявил о поддержке этой страной территориальной целостности Азербайджана и непризнании Нагорного Карабаха в качестве "независимого государства".

Другой пример - МИД Германии, отвечая на распространённые в армянской печати сведения о том, что незаконный режим якобы был представлен в качестве наблюдателей на проводимых в ФРГ земельных выборах, заявил посольству нашей страны: данные инсинуации СМИ не имеют оснований, подчеркнув, что Германия не признаёт ни Нагорный Карабах, ни проводимые там "выборы".

Могла бы привести и множество иных примеров подобного рода. Одним словом, истина заключается в том, что Нагорный Карабах есть неотъемлемая часть Азербайджана, и это отражено во всех международных документах", - добавила пресс-секретарь МИД.