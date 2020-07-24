МИД ответил Пашиняну: Формат переговорного процесса не может быть изменен

С армянской стороны не умер и не получил ранения ни один мирный житель

"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания правительства 23 июля нынешнего года являются очередным ударом по переговорному процессу, проводимому при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Об этом Report заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, тем самым власти Армении хотят остановить переговорный процесс.

"Предыдущие выступления и заявления армянского премьера свидетельствуют о его намерении сорвать переговорный процесс и изменить формат переговоров. Однако формат переговоров не может быть изменен. Попытки агрессора, страны-оккупанта диктовать условия неприемлемы. Что касается принципа самоопределения народов, которого коснулся в своем выступлении Никол Пашинян, это противоречит сути переговорного процесса и является ничем иным, как очередной попыткой нарушить и исказить формат переговоров. Такая позиция Армении должна расцениваться как уклонение от переговоров, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны дать соответствующую оценку подобной позиции", - отметила Л.Абдуллаева.

Сопредседателям нужно выразить свое отношение к попыткам Армении сорвать переговорный процесс, заявила Л.Абдуллаева.

"Что касается обвинений руководства Армении в том, что Азербайджан, якобы, наносит ущерб гражданскому населению, так вот всем известно, что Армения совершила этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана и совершила в 1992 году Ходжалинский геноцид. Последняя провокация Армении, совершенная на армяно-азербайджанской границе 12 июля нынешнего года, обстрелы гражданских объектов в Товузе и мирных жителей, убийство 76-летнего жителя села Агдам Азиза Азизова раскрывает террористическую сущность страны-оккупанта. С армянской стороны не умер и не получил ранения ни один мирный житель", - отметила Л.Абдуллаева.

Напряженность, возникшая в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, была заранее спланированной Арменией провокацией, подчеркнула Л.Абдуллаева.

"После заявлений, наносящих удар по переговорному процессу, Пашинян высказывает мысли о готовности продолжить работу в Минском формате, что является ни чем иным, как очередным проявлением лицемерия Пашиняна. Премьер-министр Армении в своем выступлении также выдвигает необоснованные претензии к Турции. Турция - государство, вносящее вклад в стабильность и безопасность в регионе. Турция является одной из стран-членов Минской группы ОБСЕ и выступает за справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Угрозу миру, стабильности и безопасности в регионе создает Пашинян и его политика. Вся ответственность за напряжение в регионе лежит лично на Н.Пашиняне", - заявила официальный представитель МИД Азербайджана.