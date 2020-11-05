МЕФП подготовил отчет об агрессии армян

В отчете отражена оценка результатов агрессии армянских военных подразделений против гражданских лиц, стратегических объектов, социальной инфраструктуры Азербайджана

Международный евразийский фонд печати (МЕФП) подготовил двухмесячный отчет в связи с Отечественной войной.

Как передает Report, об этом сообщил правозащитник, руководитель МЕФП Умуд Рагимоглу.

Он сказал, что отчет связан с преступными действиями захватнических сил Армении против Азербайджана.

В отчете отражена оценка результатов агрессии армянских военных подразделений против гражданских лиц, стратегических объектов, социальной инфраструктуры Азербайджана.

Документ подготовлен членами наблюдательной миссии МЕФП – президентом фонда Умудом Мирзаевым, вице-президентом Рамилем Азизовым, представителем организации в Америке, экспертом по международным отношениям Питером Тейсом, постоянным представителем МЕФП в женевском офисе ООН, комитете по правам человека ООН, профессором по юридическим наукам Османом Аль-Хаджем.