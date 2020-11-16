Исмаил Сафи: Азербайджан и Турция за 44 дня показали миру складывающееся веками братство

Член комиссии по безопасности и внешней политике Администрации президента Турции, доктор Исмаил Сафи ответил на вопросы Информагентства Report.

Член комиссии по безопасности и внешней политике Администрации президента Турции, доктор Исмаил Сафи ответил на вопросы Информагентства Report.

- Как известно, солидарность Турции и Азербайджана всегда была на высоком уровне. Как Вы оцениваете нынешние отношения между двумя странами?

- Связи между Азербайджаном и Турцией имеют исторические корни. Общие корни, язык, религиозное единство, схожая культура, традиции и обычаи делают эти связи еще прочнее. Азербайджан и Турция в самые сложные моменты истории демонстрировали поддержку, опору друг другу. Неоспорима всемерная поддержка Турции в справедливой борьбе Азербайджана за освобождение исконных земель, долгие годы находящихся под пятой врага. Так, весь мир увидел, что слова "Один народ, два государства" – не сухая пропаганда. Такое отношение – знак дружеских и братских уз, имеющих глубокие корни. Это наконец должен понять весь мир во главе с Арменией. Эти два брата веками были разделены, тосковали друг по другу. Поэтому узы еще прочнее.

- Турция поддержала операции Азербайджана по освобождению земель от оккупации. Даже было сказано, что при необходимости будет оказана военная и другая поддержка. Однако армянская сторона пыталась представить это мировой общественности, как совместные азербайджано-турецкие операции. Как по-Вашему, в чем причина такого подхода?

- Армения в 90-ые годы прошлого столетия за счет оставшегося от СССР вооружения и поддержки начала войну против Азербайджана и в результате оккупировала территории. Азербайджан в течение 28 лет тратил большие силы на возвращение оккупированных территорий в рамках международного права и переговоров. К сожалению, это не дало результатов. За эти годы Азербайджан ни на миг не отказывался от своих земель, не терял надежду, развивал экономику, усиливал себя во всех сферах, включая здравоохранение и образование. И что важно – Азербайджанская армия превратилась в самую сильную армию на Южном Кавказе. Сегодня, несомненно, Азербайджанская армия одержала большую победу в войне против Армении. Азербайджанская армия своей победой вынудила армянскую армию сдаться. Дело в том, что ни армянская армия, ни армянский народ не были готовы к этой реальности. Они жили в совершенно нереалистичном и выдуманном мире. Однако теперь начали сталкиваться с реальностью, это стало большой травмой для Армении. Потому что они 30 лет верили в сказку, что Азербайджан не сможет победить Армению. А теперь настало время пробудиться ото сна и увидеть реальность. Ложью о совместных операциях Азербайджанской армии с ВС Турции они пытаются скрыть свое позорное поражение и призвать международную общественность вмешаться.

- Имеются подтвержденные факты, что на стороне Армении сражались наемники, РПК и некоторые террористы из Ближнего Востока примкнули к т.н. "армии Нагорного Карабаха", уничтожены более 20 боевиков РПК/YPG. С этого этой точки зрения, можно ли считать Армению угрозой для безопасности в регионе?

- Армянский вопрос сам по себе вопрос террора. Они, воспользовавшись ослаблением Османской империи, атаковали турецкое население, с которым жили вместе веками, убивали невинных людей. Создав террористическую организацию "Дашнакцутюн", совершали покушения на османского султана Абдулгамида II, государственных лиц и пашей. Террористическая организация АСАЛА в 1970-1980 гг. убила более 40 наших дипломатов. Сегодня армяне продолжают свою деятельность вместе с террористическими организациями РПК/PYD/YPG и вновь убивают невинных людей. На самом деле, РПК не имеет никаких связей с турецким народом. Напротив, они убивают и курдский народ.

- Как Вы считаете, какие изменения могут быть в турецко-азербайджанских отношениях после 44-дневной войны?

- Сегодня мы такие же, какими были тысячу лет назад. За 44 дня мы показали миру здоровые и прочные братские узы, возникшие за века. На самом деле, 44 дня ничего не изменили и не могут изменить. Мы и через тысячу лет будем такими же. Всегда вместе, братья.

- По соглашению о прекращении огня между Азербайджаном, Арменией и Россией планируется восстановление наземного сообщения с Нахчываном. Какие перспективы это обещает турецко-азербайджанским экономическим связям?

- Соединение территории Азербайджана с Нахчываном через коридор – это не просто объединение двух кусков земли. Это конец многовековой разлуке, соединение брата с братом. Естественно, с экономической точки зрения это придаст большой импульс Турции и Азербайджану, торговле и экономике в регионе. Однако дороже торговой и экономической прибыли то, что эта дверь – объединение Анатолии с Родным Азербайджаном, Южного Кавказа с Тюркистаном.

Вюсаля Аббасова