Ильхам Алиев: В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию

«Такие необоснованные обвинения нам предъявили всего две страны – Франция и Россия.

"Такие необоснованные обвинения нам предъявили всего две страны – Франция и Россия. Франция в лице Президента, Россия в лице руководителя Службы внешней разведки. Эти обвинения были предъявлены нам сразу же после начала военных действий. Но уже прошел почти месяц, ни одного свидетельства, ни одного доказательства нам предъявлено не было".

Как сообщает Report, об этом 26 октября в ходе интервью итальянскому телеканалу Rai-1, отвечая на вопрос журналиста об отправке тысяч наемников, джихадистов из Сирии в Карабах через Турцию сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Скажу больше, впервые скажу, что я обращался к французской стороне с тем, чтобы соответствующие руководители соответствующих служб встретились, поговорили и нам были предъявлены доказательства. Ничего нам предъявлено не было. Поэтому все это является инсинуацией. Все это является попыткой бросить тень на Азербайджан. Я сожалею, что такого рода необоснованные обвинения поступают из стран-сопредседателей, которые должны быть объективными. Мы же не говорим каждый день о том, сколько оружия поставляется из России в Армению. Мы же не говорим о том, что сегодня без внешней помощи Армения и дня бы не продержалась на оккупированных территориях. И политическая поддержка, и военная поддержка, и моральная поддержка, и это идет со стороны стран, которые должны соблюдать нейтралитет. Поэтому мы решительно отвергаем эти инсинуации. В этом нет необходимости. У нас 100 тысяч бойцов регулярной армии. В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию, которую, кстати, мы не объявили, в отличие от Армении. Поэтому это все ложь и клевета, - сказал Президент.