О нас
Report Georgia

Ильхам Алиев: В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию

Ильхам Алиев: В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию «Такие необоснованные обвинения нам предъявили всего две страны – Франция и Россия.
Нагорно-карабахский конфликт
1052
27 октября 2020 г. 15:24
Ильхам Алиев: В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию
Президент Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

"Такие необоснованные обвинения нам предъявили всего две страны – Франция и Россия. Франция в лице Президента, Россия в лице руководителя Службы внешней разведки. Эти обвинения были предъявлены нам сразу же после начала военных действий. Но уже прошел почти месяц, ни одного свидетельства, ни одного доказательства нам предъявлено не было".

Как сообщает Report, об этом 26 октября в ходе интервью итальянскому телеканалу Rai-1, отвечая на вопрос журналиста об отправке тысяч наемников, джихадистов из Сирии в Карабах через Турцию сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Скажу больше, впервые скажу, что я обращался к французской стороне с тем, чтобы соответствующие руководители соответствующих служб встретились, поговорили и нам были предъявлены доказательства. Ничего нам предъявлено не было. Поэтому все это является инсинуацией. Все это является попыткой бросить тень на Азербайджан. Я сожалею, что такого рода необоснованные обвинения поступают из стран-сопредседателей, которые должны быть объективными. Мы же не говорим каждый день о том, сколько оружия поставляется из России в Армению. Мы же не говорим о том, что сегодня без внешней помощи Армения и дня бы не продержалась на оккупированных территориях. И политическая поддержка, и военная поддержка, и моральная поддержка, и это идет со стороны стран, которые должны соблюдать нейтралитет. Поэтому мы решительно отвергаем эти инсинуации. В этом нет необходимости. У нас 100 тысяч бойцов регулярной армии. В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию, которую, кстати, мы не объявили, в отличие от Армении. Поэтому это все ложь и клевета, - сказал Президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zərurət yaranarsa, biz ümumi səfərbərlik elan edərik"

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi