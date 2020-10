Хикмет Гаджиев уличил Пашиняна во лжи 

«Премьер-министр Армении снова лжет. С 08:04 Вооруженные силы Армении начали обстрелы Тертерского района и его сел в нарушение гуманитарного режима прекращения огня».

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Как сообщает МО Азербайджана, вооруженные силы Армении с 08:05 атакуют наши силы артиллерийскими и минными установками», - написал Х.Гаджиев.