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Хикмет Гаджиев: Нужно воздержаться от самовольных заявлений

Хикмет Гаджиев: Нужно воздержаться от самовольных заявлений "Высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы"
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 09:21
Хикмет Гаджиев: Нужно воздержаться от самовольных заявлений
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В связи с трагическим событием, связанным с принадлежащим Вооруженным силам Российской Федерации вертолетом, 9 ноября между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

В этот день Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с соответствующим заявлением. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело в связи с этой случайной трагедией. Между генпрокурорами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор, в котором был обсужден ход следствия. Также проводится взаимный обмен информацией в связи с ходом следствия.

Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связам Азербайджан-Россия.

Как передает Report, об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента сказал: "Кроме того, высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы. Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Officials should refrain from making arbitrary statements
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Özbaşına açıqlamaların verilməsindən çəkinməlidirlər"

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