Хикмет Гаджиев: Нужно воздержаться от самовольных заявлений

"Высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы"

В связи с трагическим событием, связанным с принадлежащим Вооруженным силам Российской Федерации вертолетом, 9 ноября между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

В этот день Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с соответствующим заявлением. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело в связи с этой случайной трагедией. Между генпрокурорами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор, в котором был обсужден ход следствия. Также проводится взаимный обмен информацией в связи с ходом следствия.

Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связам Азербайджан-Россия.

Как передает Report, об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказал помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента сказал: "Кроме того, высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы. Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике".