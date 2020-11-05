Духовные лидеры Азербайджана обратились к миру

"Мы можем быть разных вероисповеданий, но для всех нас Азербайджан - это наша страна, пример толерантности и мультикультурализма"

Духовные лидеры мусульман, евреев и христиан Азербайджана обратились к миру.

Как передает Report, текст статьи "Едины в вере за будущее Карабаха" опубликован в издании NewsWeek.

Целью обращения послужила попытка ряда СМИ и политических деятелей представить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт религиозным, в то время, как таковым он никогда не являлся.

"Мы можем быть разных вероисповеданий, но для всех нас Азербайджан - это наша страна. Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном, свидетелем которой является мир, не носит религиозного характера, как бы это ни хотели представить другие. При этом Азербайджан не играет роль "мусульманского захватчика" в международных фантазиях. Наша многорелигиозная, многоэтническая нация с процветающей еврейской общиной ашкенази, нашей собственной уникальной общиной горских евреев и христиан католической, православной и армянской конфессий. Даже ислам здесь не представлен одной ветвью, среди наших сограждан есть и сунниты, и шииты. Азербайджан - пример толерантности и мультикультурализма".

В статье также отмечается, что оккупация Арменией азербайджанских земель лишила Нагорный Карабах многоконфессиональности.

"Там, где когда-то наряду с мечетями процветали армянская и русская православные церкви, сегодня в Нагорном Карабахе открыты только армянские церкви. Другие культовые сооружения были присвоены, повреждены или разрушены. Тем не менее, Азербайджан показал, что у него могут быть церкви, синагоги и мечети, мирно функционирующие в одних и тех же городах".

Также особо подчеркивается, что Азербайджан предлагает не изгнание тех, кто сегодня живет в Нагорном Карабахе, а возвращение тех, кто когда-то сам был оттуда изгнан, чтобы жить там в мире, в бок о бок с разными религиями, культурами и этническими группами.