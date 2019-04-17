Лавров: Главы МИД Азербайджана и Армении в Москве достигли полезных договоренностей

Договоренности, достигнутые в ходе встречи в Москве между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном являются полезными.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицем Дачичом, комментируя результаты встречи глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве российской стороны 15 апреля в Москве.

"Что касается гуманитарных мер по итогам встречи, которая состоялась в понедельник в Москве, они тоже четко изложены в совместном заявлении, которое было опубликовано по ее итогам. Они заключаются в необходимости и согласии сторон приложить дополнительные усилия для стабилизации ситуации, особенно, на период сельскохозяйственных работ; в договоренности содействовать визитам родственников для посещения своих родных и близких, которые содержатся в местах заключения, и в одобрении контактов между людьми, включая особенно между представителями СМИ", - сказал С.Лавров.

Говоря об обсуждении предложений 2016 года по урегулированию конфликта в рамках данных переговоров С.Лавров отметил, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в одном из своих интервью по итогам встречи подтвердил, что данные предложения обсуждались.

"Что касается существа этих предложений, то они идут в русле тех подходов, которые закреплены в многочисленных заявлениях глав стран-сопредседателей России, Франции, США. Они предполагают поиск договоренностей между самими сторонами на основе принципов территориальной целостности, самоопределения народов, невмешательства и не применения силы", - сказал российский министр.

Он порекомендовал ознакомиться с серией заявлений глав государств и последними заявлениями, которые были приняты в ОБСЕ в декабре этого года на заседании Совета министров иностранных дел. "Там изложены все базовые направления работы. Детали, конечно, являются конфиденциальными", - добавил российский дипломат.