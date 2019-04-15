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В Москве завершилась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
В Москве закончилась трехсторонняя встреча между главами МИД России, Азербайджана и Армении
© Report

В Москве закончилась трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, сообщает российское бюро Report.

Далее главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Все встречи завершились.

12:32

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна началась в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.

На встрече присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве министра иностранных дел страны-сопредседателя МГ ОБСЕ.

По итогам  встречи министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве пресс-служба МИД России и сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступят с совместным заявлением.

Игбал Рустамов


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