В Москве завершилась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Москве закончилась трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, сообщает российское бюро Report.
Далее главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Все встречи завершились.
12:32
Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна началась в Москве.
Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.
На встрече присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве министра иностранных дел страны-сопредседателя МГ ОБСЕ.
По итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве пресс-служба МИД России и сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступят с совместным заявлением.
Игбал Рустамов
News DepartmentАвтор новости