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Глава МИД: Отсутствие реакции мирового сообщества создало у армян иллюзию вседозволенности

Глава МИД: Отсутствие реакции мирового сообщества создало у армян иллюзию вседозволенности "Налицо несправедливая практика применения двойных стандартов"
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 15:58
Глава МИД: Отсутствие реакции мирового сообщества создало у армян иллюзию вседозволенности

"Отсутствие должной практической реакции международного сообщества создало у армянской стороны эйфорию победы и ложную иллюзию вседозволенности".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

По его словам, среди факторов, которые привели к событиям 27 сентября, нужно отметить и недостаточно активную позицию международного сообщества: "Совершив агрессию против Азербайджана, продолжая удерживать азербайджанские территории под военной оккупацией, Армения грубо нарушила международное право. Даже принятия четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН оказалось недостаточно для прекращения армянской агрессии и ликвидации ее последствий".

Министр напомнил, что в ряде международных кризисов и конфликтов резолюции СБ ООН исполнялись весьма оперативно и в полном объеме. "В случае же с армянской агрессией они, увы, остались на бумаге. Армения отказалась выполнять ООНовские резолюции, и никто в мире не призвал государство-агрессор к ответу. Налицо несправедливая практика применения двойных стандартов".

"Администрация Пашиняна шла к событиям 27 сентября больше двух лет. Их можно и нужно было остановить на каждом этапе, после очередного провокативного заявления или действия. Для этого имелись все политические, дипломатические возможности. К сожалению, этого не произошло. Вместо этого, мы слышали обращенные к Армении и Азербайджану шаблонные заявления нейтрального характера, призывавшие к миру и нацеленные на поддержание баланса между двумя сторонами. Такой подход доказал свою несостоятельность. Несправедливо и неправильно ставить на одну доску агрессора и жертву агрессии, оккупанта и жертву оккупации", - заявил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Dünya ictimaiyyətinin reaksiya verməməsi ermənilərdə hər şeyin mümkünlüyü illüziyasını yaradıb”
Версия на английском языке Foreign Minister: Lack of response by world community created illusion of permissiveness among Armenians

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