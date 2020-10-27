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Гаджиев: Азербайджан уничтожил три основных пункта армянской армии в Ханкенди

Гаджиев: Азербайджан уничтожил три основных пункта армянской армии в Ханкенди В отличие от Армении, Азербайджан намеренно и целенаправленно не стреляет по гражданским лицам
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 16:49
Гаджиев: Азербайджан уничтожил три основных пункта армянской армии в Ханкенди
Хикмет Гаджиев

"В отличие от Армении, Азербайджанская Армия никогда не стреляет по гражданским лицам. Если мы посмотрим на Ханкенди и другие города, то увидим, что армянская армия размещает в местах проживания людей огневые точки, военные объекты, из которых они потом стреляют по Азербайджану. Это стиль, который используют террористы".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Помощник президента отметил, что в Ханкенди у армянской армии было три основных пункта: "Из этих пунктов они стреляли ракетами по азербайджанским городам. Азербайджанская Армия уничтожила эти военные цели. Может быть, среди гражданских есть потери. Но это не было сделано целенаправленно. В отличие от Армении, Азербайджан намеренно и целенаправленно не стреляет по гражданским лицам".

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Версия на английском языке Azerbaijani Army destroys three main points of Armenia in Khankendi
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu Xankəndində erməni ordusunun üç əsas nöqtəsini məhv edib

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