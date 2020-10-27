Гаджиев: Азербайджан уничтожил три основных пункта армянской армии в Ханкенди

В отличие от Армении, Азербайджан намеренно и целенаправленно не стреляет по гражданским лицам

"В отличие от Армении, Азербайджанская Армия никогда не стреляет по гражданским лицам. Если мы посмотрим на Ханкенди и другие города, то увидим, что армянская армия размещает в местах проживания людей огневые точки, военные объекты, из которых они потом стреляют по Азербайджану. Это стиль, который используют террористы".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Помощник президента отметил, что в Ханкенди у армянской армии было три основных пункта: "Из этих пунктов они стреляли ракетами по азербайджанским городам. Азербайджанская Армия уничтожила эти военные цели. Может быть, среди гражданских есть потери. Но это не было сделано целенаправленно. В отличие от Армении, Азербайджан намеренно и целенаправленно не стреляет по гражданским лицам".