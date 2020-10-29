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Гаджиев: Азербайджан сохраняет за собой право принимать меры против военных целей

Гаджиев: Азербайджан сохраняет за собой право принимать меры против военных целей "В этом и разница между Азербайджаном и Арменией. Мы воюем на поле боя"
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 13:17
Гаджиев: Азербайджан сохраняет за собой право принимать меры против военных целей
Хикмет Гаджиев

“Большинство атак происходят с территории Армении. Азербайджан, руководствуясь международным гуманитарным правом и Женевской Конвенцией, имеет право на самооборону. Азербайджан сохраняет за собой право принимать меры против военных целей".

Как сообщает Report, об этом находящийся в Барде помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал журналистам.

По его словам, Азербайджан не воюет и не будет воевать против гражданских лиц:
“В этом и разница между Азербайджаном и Арменией. Мы воюем на поле боя. Мы не воюем против мирных жителей Армении, принимаем меры только против легитимных военных целей. Это показатель нашей культуры".

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Версия на английском языке Azerbaijan reserves right to take measures against military targets
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycan hərbi hədəflərə qarşı tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır"

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