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Эрдоган: Минская группа только проводила время

Эрдоган: Минская группа только проводила время "Мы - одна нация, два государства. Мы не могли молчать по поводу оккупации азербайджанских земель и не будем".
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 17:36
Эрдоган: Минская группа только проводила время

"Мы - одна нация, два государства. Мы не могли молчать по поводу оккупации азербайджанских земель и не будем".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Мы сейчас в Азербайджане. Почему? Потому что они наши братья, наши соотечественники. К сожалению, наши братья азербайджанцы на протяжении 28 лет жили тяжелой жизнью беженцев. Минская группа так и не смогла найти решение, она попросту проводила время, не шибко озадачиваясь решением проблемы. Наши азербайджанские братья сами решили свои проблемы. Вчера мы слушали заявления Ильхама Алиева. Почему? Потому что мы - одна нация, два государства. Мы разделяем радость в связи с освобождением Шуши. Наши надежды возросли. Как говорил Мамед Эмин Расулзаде, однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится. Поздравляю Ильхама Алиева и всех наших азербайджанских братьев. Да упокоятся души шехидов. Верю, вскоре будут освобождены и другие территории - Кельбаджар и Лачин. Эти земли, наконец, вернутся своим истинным хозяевам”, - отметил президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Minsk qrupu həmişə baş qatırdı"

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