Политолог: Пока Ереван не будет настроен на здравую логику, мира не будет

Тофиг Аббасов https://report.az/storage/news/f7a276af3017a582df807082b86175ea/ac1c0951-50ab-4291-8cdf-092b15368e16_292.jpg

Годы после подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном оказались очень непредсказуемыми и противоречивыми.

Об этом, комментируя 26-летие со дня подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, с одной стороны войны нет, а с другой – погибают люди, а "агрессор время от времени осуществляет серийные провокации, не давая спокойно перевести дух и создать атмосферу, когда можно было бы идти в направлении всеобъемлющего соглашения о постоянном мире".

"Конечно, это разрушительная тактика в исполнении армянской тактики, и мы видим, насколько официальный Ереван не желает стабилизации ситуации в зоне конфликта, нет предпосылок для мирного урегулирования. В этом случае не только азербайджанская сторона, но и мировое сообщество видит, что этот конфликт таит в себе очень много рисков. И если не предпринять сейчас должных мер, эти риски могут диверсифицироваться и создать еще больше проблем. Поэтому азербайджанская дипломатия пока выжидает, чтобы армянский истеблишмент дал вразумительные объяснения, чего он желает. Азербайджан желает одного - восстановить свою территориальную целостность путем предоставления автономии армянскому меньшинству в рамках своей государственности, как это было и до того", - сказал он.

Политолог также отмечает, что официальный Ереван всячески противостоит продвижению мирного урегулирования выступая с такими тезисами, "Карабах никогда больше не будет в составе Азербайджана", "Армяне Карабаха сделали свой выбор" и другими.

"Тут мы должны сказать о том, что ответственность за такое положение дел, когда нет никакой определенности, конкретики, лежит еще на посредниках Минской группы ОБСЕ, которые занимают очень мягкотелую позицию, не имеют желания трезво оценить положение вещей и спросить с агрессора по существу проблемы. Дело в том, что международная дипломатия и все сообщество однозначно признают территориальную целостность Азербайджана и четыре резолюции СБ ООН, которые все-таки имеют юридическую силу и должны быть выполнены, говорят о том, что справедливость на стороне Азербайджана и она должна восторжествовать", - подчеркнул Т.Аббасов.

Эксперт уверен, что несмотря на то, что армянская сторона всячески пытается застолбить за собой статус-кво, чтобы он остался неизменным, это невозможно, и события, которые произошли на протяжении этих 26 лет показывают, что "пока Ереван не будет настроен на здравую логику, мира не будет, и больше всего от этого в будущем пострадает сама Армения".