Доклад об оккупации Нагорного Карабаха распространен как официальный документ ООН

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Доклад "О военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и об ответственности Республики Армения", подготовленный известными международными юристами Малкольмом Шоу и Наоми Харт, был распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В докладе рассматриваются военные преступления, совершенные Арменией на оккупированных в настоящее время территориях Азербайджана и ответственность Республики Армения в связи с этим, помимо теоретического обзора соответствующих правовых норм, также приведена фактическая информация, доказывающая нарушение этих норм со стороны Армении.

В докладе использованы документы международных организаций, решения Европейского суда по правам человека, расследования неправительственных организаций, заявления средств массовой информации, а также документы и материалы из независимых источников таких, как материалы частных авторов, а также соответствующих государственных структур Азербайджанской Республики.

Отчет состоит из двух разделов, первая часть которого посвящена фактическим и историческим корням конфликта, общему обзору международного гуманитарного права и в этой связи анализу ответственности Армении. Вторая часть повествует о последовательно проанализированных военных преступлениях. Здесь, в первую очередь, приведен анализ военных преступлений, связанных с убийством и ранением гражданских лиц, после идут военные преступления, связанные с этнической чисткой, насильственным перемещением с оккупированных территорий и целенаправленным изменением особенностей этих территорий, а также вопросы, связанные с уничтожением культурного наследия и ущербом окружающей среде.

В докладе, ссылаясь на резолюции Совбеза ООН №822, 853, 874 и 884 от 1993 года, подчеркивается однозначная поддержка Советом Безопасности ООН суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджанской Республики, отмечается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и выдвигается требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и обеспечения условий для возвращения перемещенных лиц в свои дома.

В докладе отмечается, что Армения, игнорируя эти требования, не только продолжает удерживать территории Азербайджана под оккупацией, но и в нарушение норм международного права осуществляет различные виды незаконной деятельности на этих территориях. Так, в документе приводится анализ незаконной деятельности Республики Армения, осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в нарушение норм международного права. В связи с этим отмечается распространение в рамках ООН отчета "Незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана", подготовленного Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики в 2016 году, и совместного отчета ОАО Azercosmos и Министерства иностранных дел под названием "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: доказательства на основе снятых со спутника снимков" в 2019 году.

Доклад вместе с письмом постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН на имя Генерального секретаря был опубликован в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности 7 февраля 2020 года.