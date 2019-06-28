Азербайджанский депутат призвала ПАСЕ не допустить размещение сирийских армян в Карабахе

Член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ганира Пашаева обвинила Армению в размещении сирийских армян в оккупированном Нагорном Карабахе.

По сообщению французского бюро Report, в ходе обсуждения проекта резолюции "Ситуация в Сирии: Перспективы политического решения" Ганира Пашаева призвала ПАСЕ оказать давление на Армению.

Она отметила, что война, продолжающаяся на протяжении нескольких лет, привела к тяжелейшему гуманитарному кризису со времен Второй мировой войны. Азербайджанский депутат призвала оказать поддержку сирийцам, вынужденным спасать свои жизни бегством от трагедии: "Недопустимо использовать трагедию этих людей в грязных политических играх. Поэтому я призываю миссию ПАСЕ расследовать факт размещения Арменией сирийских армян на оккупированных землях Азербайджана и подчеркиваю важность положить конец этому. Армения размещает их не на своей территории, а на оккупированной азербайджанской земле, что наносит огромный ущерб процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".