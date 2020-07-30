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ВС Армении нарушили перемирие 42 раза

ВС Армении нарушили перемирие 42 раза Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт
30 июля 2020 г. 10:02
ВС Армении нарушили перемирие 42 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 42 раза.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 42 times: Defence Ministry
Версия на азербайджанском языке Ermənistan atəşkəs rejimini 42 dəfə pozub

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