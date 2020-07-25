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Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз за сутки Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт
25 июля 2020 г. 09:40
Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 35 times
Версия на азербайджанском языке Ermənistan atəşkəs rejimini 35 dəfə pozub
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