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ВС Армении нарушили перемирие 30 раз за сутки

ВС Армении нарушили перемирие 30 раз за сутки Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт
4 августа 2020 г. 09:42
ВС Армении нарушили перемирие 30 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Armenians committed provocations on front line: Defence Ministry
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı bölmələri atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub

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