ВС Армении нарушили перемирие 30 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Агдамского и Ходжавендского районов.