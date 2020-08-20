О нас
Report Georgia

Армения нарушила режим прекращения 37 раз за сутки

Армения нарушила режим прекращения 37 раз за сутки С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
20 августа 2020 г. 11:12
Армения нарушила режим прекращения 37 раз за сутки
0 : 00
0 : 00

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района и на безымянных высотах на территории Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia violates ceasefire with Azerbaijan 37 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 37 dəfə pozdu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

12:15
Главный тренер "Шериф": "Карабах" сильнее "Фола Эш" Футбол
12:11
Компания Turan будет управлять закупками BP в Азербайджане  Энергетика
12:10
Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ Инфраструктура
11:56
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
11:54
К 2025 году в Казахстане ожидают появления 600 новых экспортеров Бизнес
11:51
В России за сутки число умерших от коронавируса превысило 100 человек В регионе
11:38
2 702 человека в Японии заснули посреди дороги в этом году Другие страны
11:36
В Азербайджане стартовали очередные приемные экзамены  Наука и образование
11:33
ВидеоНавальный находится в коме после отравления В регионе
11:12
Армения нарушила режим прекращения 37 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
11:10
ФотоНарушив карантин, пошли в спортзал Происшествия
11:07
Названа лучшая "валюта-убежище" Финансы
11:00
В Грузии еще 9 случаев заражения COVID-19 В регионе
10:45
СМИ: число умерших от жары в Токио превысило 130 Другие страны
10:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020) Финансы
Вся новостная лента