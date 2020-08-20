Армения нарушила режим прекращения 37 раз за сутки

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района и на безымянных высотах на территории Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.