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Американский профессор разоблачила Пашиняна - ФОТО

Американский профессор разоблачила Пашиняна - ФОТО

Американо-израильский исследователь, профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер выразила отношение к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, высказанному им на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Report, профессор обратилась к Пашиняну на своей странице в Twitter.

"Никол Пашинян, вы заявляете на Мюнхенской конференции по безопасности, что Нагорный Карабах - это отдельный от Армении субъект. Почему тогда ваш сын проходит воинскую службу в Нагорном Карабахе?", - вопрошает Б.Шаффер.

Профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер является экспертом в области внешней и энергетической политики. Она также автор книги "Границы и собратья: Иран и вызов азербайджанской идентичности" ("Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity"), опубликованном Массачусетским технологическим институтом (MIT).

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