Алиев: премьер Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость

"Знаете, если бы они хотели признать независимость, то сделали бы это давно. Почему они раньше не признали? Потому что они ясно понимали, что в результате этого очень нелогичного шага переговоры полностью прекратятся. Так что, если они это сделают, то говорить будет не о чем. После этого на столе не останется ни мирная инициатива, ни базовые принципы, ни будущее урегулирование, ничего не останется".
Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE, отвечая на вопрос журналиста: "Какова была бы Ваша реакция, если бы они признали независимость Нагорного Карабаха?".
"Считаю, что они понимают это. Они всегда хотели использовать это как инструмент для запугивания нас и говорили, что, если Азербайджан сделает это, то мы признаем независимость. В эти дни войны я неоднократно говорил и скажу еще раз: премьер-министр Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость, покажи, что твое слово имеет смысл, признай Нагорный Карабах сегодня. И вы снова увидите, что они этого не сделают. Потому что они трусы, они только могут сражаться против мирных граждан, и они, видя нашу силу и единство, убегают", - подчеркнул президент.