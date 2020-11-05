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Алиев: премьер Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость

Алиев: премьер Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость "После этого на столе не останется ни мирная инициатива, ни базовые принципы, ни будущее урегулирование, ничего не останется"
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 16:35
Алиев: премьер Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость
Президент Ильхам Алиев
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"Знаете, если бы они хотели признать независимость, то сделали бы это давно. Почему они раньше не признали? Потому что они ясно понимали, что в результате этого очень нелогичного шага переговоры полностью прекратятся. Так что, если они это сделают, то говорить будет не о чем. После этого на столе не останется ни мирная инициатива, ни базовые принципы, ни будущее урегулирование, ничего не останется".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE, отвечая на вопрос журналиста: "Какова была бы Ваша реакция, если бы они признали независимость Нагорного Карабаха?".

"Считаю, что они понимают это. Они всегда хотели использовать это как инструмент для запугивания нас и говорили, что, если Азербайджан сделает это, то мы признаем независимость. В эти дни войны я неоднократно говорил и скажу еще раз: премьер-министр Армении, признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость, покажи, что твое слово имеет смысл, признай Нагорный Карабах сегодня. И вы снова увидите, что они этого не сделают. Потому что они трусы, они только могут сражаться против мирных граждан, и они, видя нашу силу и единство, убегают", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ermənistanın baş naziri, bu gün Dağlıq Qarabağı tanı, bunu et, cəsarətini göstər!"

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