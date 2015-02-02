Забытое ремесло: Лужение - ВИДЕО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Лужение - покрытие медных изделий оловом (полудой) для защиты поверхности от окисления. Лудильщики после подогрева медного изделия в печи натирают его нашатырем - хлористым аммонием и сверху покрывают полудой. Лужение раньше было широко распространено в Дагестане, а также в Баку, Губе, Шеки, Гяндже, Нахчыване, Шемахе и других городах и районах Азербайджана, в том числе в поселке Лахыдж. До сих пор в некоторых городах и районах Азербайджана существуют лудильные мастерские.

Несмотря на то, что в последнее время этому ремеслу не уделяется должного внимания, потребность в нем сохраняется по сей день. Потому что в каждом доме есть медная посуда, нуждающаяся в ремонте. На самом деле это востребованное ремесло, но мастеров этого дела с каждым днем становится все меньше.

Как рассказал Report Вели Микаилов, который уже около 13 лет занимается лужением в известном под названием "Кубинка" районе Баку, это ремесло переходит из поколения в поколение: "Я сейчас работаю вместе со своим дядей. Мои дяди, дедушка, прадеды занимались этим делом. Есть люди, которые один день работают, три дня отдыхают, мотивируя это тем, что лужение - тяжелый труд. Надо преодолевать трудности, чтобы работа давалась легко".