Юноша, отдавший жизнь за Родину

Нихат Натик оглу Рзаханов - героический сын Азербайджана, участник 44-дневной Отечественной войны. Нихат родился в 2001 году в поселке Баладжары, в 2007 году пошел в школу. Материальное положение его семьи было тяжелым, поэтому по окончании девятого класс

Нихат Натик оглу Рзаханов - героический сын Азербайджана, участник 44-дневной Отечественной войны. Нихат родился в 2001 году в поселке Баладжары, в 2007 году пошел в школу. Материальное положение его семьи было тяжелым, поэтому по окончании девятого класса юному Нихату пришлось устроиться на работу. В 2019 году он отправляется в одну из воинских частей Агджабединского района.

Как сообщает Report, с начала Отечественной войны Нихат ушел на фронт добровольцем, отважно сражался в боях. По словам матери шехиды - Ирады ханум, в последний раз сын позвонил и только крикнул в трубку: "Мама, я пошел..."

Утром 6 ноября азербайджанская армия перешла в наступление в Ходжавендском направлении фронта. Вытаскивая раненых товарищей с поля боя, Нихат получил смертельное ранение в голову. Он героически погиб, вознесшись на вершину шехидства. Распоряжением главы государства Нихат Рзаханов был удостоен медали "За Родину" посмертно.

Мать шехида мечтает, чтобы именем сына была названа улица, на которой он жил. Нихат был единственным кормильцем в доме и после его смерти, и без того нерадужное положение семьи еще более усугубилось. Семья героя живет в доме без ремонта и каких-либо удобств.