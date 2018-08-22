 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ярмарки по продаже жертвенных животных в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечают праздник Гурбан. Начиная с сегодняшнего дня в течение 3-х дней в связи с праздником Гурбан в Баку и регионах будут организованы ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота.

    Как сообщает Report, на ярмарки, которые проходят при организации министерства сельского хозяйства, выведено около 35 тысяч голов жертвенных животных.

    Ярмарки проводятся в пунктах, установленных Агентством продовольственной безопасности - в 32 пунктах в городе Баку, а также в Гяндже, Нефтчале, Лянкяране, Шеки, Ширване, Губе, Агдаше, Шамахы, Гейчае и Исмаиллы.

    Report представляет фоторепортаж с организованной в Баку ярмарки по продаже жертвенных животных.

    Фото: Ниджат Алили

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi