Вырубленные и заминированные армянами гектары садов

Поездка состоялась в рамках общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон"), организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов

Наряду с жилыми домами, памятниками культуры, армянскому вандализму подверглись и лесные массивы в Джебраильском и Губадлинском районах Азербайджана.

Сотрудник Report Исмаил Насибли побывал на освобожденных от оккупации землях Джебраильского и Губадлинского районов и подготовил видеорепортаж с этих территорий.

Поездка состоялась в рамках общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон"), организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что до оккупации в Джебраильском районе территория лесного фонда составляла 4 629 гектаров, 2 497 гектаров были покрыты лесом. Армянские вандалы уничтожили здесь 2 320 гектаров леса.

В ходе поездки они ознакомились с армянским экотеррором в селе Боюк Марджанлы. Оккупированное армянами в 1993 году это село было освобождено 27 лет спустя - 27 сентября 2020 года в результате успешных операций Азербайджанской армии.

До оккупации на въезде в Джебраильский район было 12 гектаров тутового сада, сейчас же от этого сада не осталось и следа. Вандалы уничтожили деревья. В настоящее время доступ к этой территории невозможен, поскольку армяне заминировали сад в период оккупации.

Жертвой экологического террора стало и другое село - Амирварлы в Джебраиле. На территории этого села находилось дерево Восточного платана, возраст которого насчитывал 800 лет, данный объект получил в 1983 году статус особой охраны. Но во время оккупации армянские варвары срубили дерево и сожгли его.

В результате армянского экотеррора было уничтожено 6 240 гектаров лесов в Губадлинском районе. До периода оккупации 10 624 гектара земель лесного фонда, из имеющихся в районе 13 994 гектаров, были покрыты лесом.

Губадлинский район был оккупирован Вооруженными силами Армении 31 августа 1993 года. 25 октября 2020 года армия Азербайджана освободила Губадлы от оккупации.

Во время оккупации враг не только разрушил наши города и села, исторические памятники, но и уничтожил лесные массивы. Вандалы вырубили и продали почти все деревья, которые были здесь.

В конце 1970-х годов на территории Губадлы находились большие тутовые плантации. В настоящее время на территориях сохранились только засохшие пни деревьев.

Наряду с лесными участками армяне нанесли ущерб флоре и фауне. По территории Губадлинского района протекают реки Баргюшад и Хякяри. Эти реки соединяются с рекой Хякяри возле села Гаралар и впадают в Араз.

Река Баргюшад берет свое начало из озера Залха на высоте 3 040 м на северном склоне Зангезурского хребта в Армении. 40 км реки (общая протяженность реки составляет 158 км) протекает по территории Губадлинского района. Река подвержена загрязнению на участке, протекающем по территории Армении.

Река Хякяри берет свое начало на хребте Мыхтокен (Кельбаджарский район) Малого Кавказа. 30 км (общая протяженность реки составляет 158 км) реки протекает по территории Губадлинского района.

Во время поездки в Губадлы было посажено около 750 деревьев, в районе слияния рек Баргюшад и Хякяри в реку было выпущено 1 000 золотых крапчатых форелей.