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    Тяжелые условия жизни вынужденных переселенцев - ФОТОСЕССИЯ

    Семьи у нас большие и поэтому приходится отделять комнаты занавесью

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Разместившиеся в общежитии в жилом массиве "Дарнагюль" в Бинагадинском районе вынужденные переселенцы живут в трудных условиях.

    Как заявляет Report, вынужденные переселенцы из Агдамского, Джебраильского, Физулинского и других районов обеспокоены аварийным состоянием здания. По их словам, жить в таких условиях невозможно: "Жить здесь тяжело. Семьи здесь большие и поэтому нам приходится отделять комнаты занавесью".

    Проживающие здесь вынужденные переселенцы живут надеждой переехать в новые квартиры и услышать радостную весть об освобождении оккупированных территорий. 

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