Вагиф Мустафазаде - 75 - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 16 марта - день рождения композитора, основоположника джаз-мугама, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Мустафазаде.

Вагиф Мустафазаде родился в 1940 году в Баку, Ичеришехере. С 1964 года В.Мустафазаде являлся руководителем ансамбля "Ореро", возглавлял трио "Кавказ", женские вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" и "Севиль", а также инструментальный ансамбль "Мугам".

Вагиф Мустафазаде, являющийся лауреатом международных джаз-фестивалей и конкурсов, создал синтез азербайджанской музыки, мугама с классическим американским джазом. Вчера в Ичеришехере состоялось открытие фестиваля, посвященного 75-летнему юбилею Вагифа Мустафазаде.

Report предлагает фоторепортаж с джазового фестиваля "Вагифсаягы" и дома-музея Вагифа Мустафазаде в Ичеришехере.