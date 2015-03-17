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    Вагиф Мустафазаде - 75 - ФОТОСЕССИЯ

    Report предлагает фоторепортаж с джазового фестиваля Вагифсаягы и дома-музея Вагифа Мустафазаде в Ичеришехере

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 16 марта - день рождения композитора, основоположника джаз-мугама, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Мустафазаде.

    Вагиф Мустафазаде родился в 1940 году в Баку, Ичеришехере. С 1964 года В.Мустафазаде являлся руководителем ансамбля "Ореро", возглавлял трио "Кавказ", женские вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" и "Севиль", а также инструментальный ансамбль "Мугам".

    Вагиф Мустафазаде, являющийся лауреатом международных джаз-фестивалей и конкурсов, создал синтез азербайджанской музыки, мугама с классическим американским джазом. Вчера в Ичеришехере состоялось открытие фестиваля, посвященного 75-летнему юбилею Вагифа Мустафазаде.

    Report предлагает фоторепортаж с джазового фестиваля "Вагифсаягы" и дома-музея Вагифа Мустафазаде в Ичеришехере.

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