В Украине создан Кавказский мусульманский корпус

При Вооруженных силах Украины в составе сил самообороны создан Кавказский мусульманский корпус.

При Вооруженных силах Украины в составе сил самообороны создан Кавказский мусульманский корпус.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report командир корпуса, личный состав состоит из граждан Украины:

"Мы, бойцы Кавказского мусульманского корпуса, обязаны сражаться в этой войне во имя Украины, потому что мы - граждане Украины и должны защищать территориальную целостность и народ своей страны. Корпус подконтрольный украинским вооруженным силам состоит из мусульман, которые хотят участвовать в этой войне."

Командир корпуса обратился к мусульманам, воюющим в составе ВС России против Украины: "Одумайтесь, ведь вы - продолжатели рода ваших достойных предков. Если вы не можете встать на сторону Украины и помочь нам в этой войне, по крайней мере, отойдите в сторону и не вмешивайтесь. Вы можете помочь нам своими молитвами. Будьте на стороне справедливости".

Корпус выполняет специальные задания во всех районах боевых действий.

Корпус был создан по просьбе проживающих в Украине мусульман после нападения России на страну. Согласно официальной информации, основной состав новообразованного корпуса - это военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2016 годах. В настоящее время в корпус для участия в боях подают заявления не только граждане Украины из числа кавказских мусульман, но и мусульмане других народностей, проживающих в Украине, в том числе татары. В состав корпуса также входят азербайджанцы, проживающие в Украине.