В Москве чтят память жертв ракетных ударов ВС Армении по Гяндже и Барде

К посольству приходят и возлагают цветы в память о погибших как москвичи, так и проживающие в Москве азербайджанцы, потерявшие своих родственников в этих терактах

Сегодня перед посольством Азербайджана в Москве установлен стенд с информацией про Азербайджан и нагорно-карабахский конфликт.

"Карабах - это не спорная территория, а неотъемлемая часть Азербайджана, исторически и официально признанная всем миром", - говорится в тексте.

Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана выставлены стенды и плакаты с фотографиями и информацией о терактах в Гяндже и Барде, устроенных вооружёнными силами Армении.

К посольству приходят и возлагают цветы в память о погибших как небезразличные жители Москвы, так и проживающие в российской столице азербайджанцы, потерявшие своих родственников в этих терактах.

В результате ракетных атак вооруженных сил Армении по мирным городам Азербайджана в период с 27 сентября до сегодняшнего дня 91 мирный житель убит, 400 – ранено.