В Гахе жених и невеста проголосовали в день свадьбы - ВИДЕО

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Гах. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Гахе жених и невеста проголосовали в день свадьбы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, жители района – Эльгюн Айдынов и Саадат Мовлудзаде, зарегистрированные по 2-му избирательному участку 112-го Гахского избирательного округа, проголосовали до церемонии бракосочетания.

По признанию пары, они выбрали этот день, чтобы сделать дату своей свадьбы более запоминающейся. Сегодняшний день особо памятный для невесты, поскольку сегодня день ее рождения.