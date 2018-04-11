 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе жених и невеста проголосовали в день свадьбы - ВИДЕО

    По признанию пары, они выбрали этот день, чтобы сделать дату своей свадьбы более запоминающейся© Report

    Гах. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Гахе жених и невеста проголосовали в день свадьбы.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, жители района – Эльгюн Айдынов и Саадат Мовлудзаде, зарегистрированные по 2-му избирательному участку 112-го Гахского избирательного округа, проголосовали до церемонии бракосочетания.

    По признанию пары, они выбрали этот день, чтобы сделать дату своей свадьбы более запоминающейся. Сегодняшний день особо памятный для невесты, поскольку сегодня день ее рождения.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi