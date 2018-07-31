В Баку стартует "Кубок моря-2018" - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Баку с 1-го августа стартуют соревнования "Кубок Моря-2018" в рамках "Международных Армейских игр-2018", сообщает Report.

В связи с этим в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась пресс-конференция. Затем команды провели жеребьевку и осмотр кораблей.

Отметим, игры пройдут в три этапа: 1). Соревнования по морской подготовке;

2). Соревнование по борьбе за живучесть кораблей;

3). Выполнение артиллерийских выстрелов.

В военно-морских соревнованиях примут участие команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.