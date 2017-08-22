В Баку произошел пожар в магазине брендовой одежды - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку в магазине брендовой одежды на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Юсифа Мамедалиева произошел пожар.

Обгорела отделка магазина. По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания.

На место происшествия привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Пламя потушили за короткое время. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие магазины.

Report предлагает фоторепортаж с места происшествия.