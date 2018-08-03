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    В Баку отказавшие тормоза автомобиля спровоцировали аварию, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

    В результате аварии пострадали три человека
    © Report

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе столкнулись два легковых автомобиля.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Баилово.

    Автомобиль марки ВАЗ-2107 с государственным номерным знаком 02-BT-877, управляемый Вусалом Алиевым, двигался на высокой скорости, когда увидел двигавшийся навстречу ему автомобиль марки Daewoo с государственным номерным знаком 99-AK-104. 

    Как сообщил Report сам Вюсал Алиев, увидев это, он нажал на тормоза, но тормозная система автомобиля не сработала, в результате чего произошла авария.  

    Во время аварии пострадали два пассажира ВАЗ-2107 и водитель Daewoo. Они были размещены в Клиническом медцентре №1.

    В связи с фактом на территорию были привлечены сотрудники Сабаильского районного отдела дорожной полиции и Сабаильского районного управления полиции. Оба автомобиля отогнаны на штрафплощадку.

    Назначена автотехническая экспертиза. Расследуются точные причины аварии.

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