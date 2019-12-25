На проспекте Бабека водители автобусов грубо нарушили правила дорожного движения - ВИДЕО

В Баку водители пассажирских автобусов грубо нарушили правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.

По сообщению корреспондента Report, побывавшего на месте происшествия, случай грубого нарушения был зафиксирован в утренние часы на проспекте Бабека.

Автобусы № 30 (государственный номер 10 TG 389) и №49 выехали на встречную полосу, где и продолжили движение. Нарушителей остановил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вагиф Асадов.

Комментируя Report происшествие, Вагиф Асадов отметил, что оба водителя будут привлечены к ответственности в соотвествии с законом.

"Участившиеся в последнее время случаи выезда водителями автобусов на встречную полосу на проспекте Бабека в направлении "Белого города" вызывают серьезное беспокойство. Подобные случаи фиксируют камеры Государственной дорожной полиции. Сегодня утром на проспекте Бабека два автобуса, следовавшие в направлении 10-го Заводского круга, оказавшись в дорожной пробке, решили выехать на встречную. Они ехали друг за дружкой, чему я был свидетелем. Я остановил обоих нарушителей, проинформировав о случившемся пресс-секретаря Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева и владельца транспортной компании "Azlənd Plaza" Габиль муаллима. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры".