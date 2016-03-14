В Азербайджане изготовлен необычный автомобиль - ФОТО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Житель Масаллы собрал необычную машину.

Как сообщает Report, житель села Туркоба Октай Рзаев, изменив запасные части нескольких автомобилей российского и немецкого производства, собрал новый автомобиль. В настоящее время автомобильный конструктор-любитель проводит последние работы.

Он отметил, что точную сумму, потраченную на автомобиль, он не знает, но после этого ему необходимы еще 6 000 манатов: "У нового автомобиля две двери, он будет в спортивном стиле с открытым верхом. Однако в любой момент можно будет закрыть верх автомобиля. Двери машины необычной формы, они будут открываться и закрываться автоматически, двигаясь вверх-вниз и горизонтально. Мотор автомобиля рассчитан на 200-220 лошадиных сил. Расход топлива - 9 литров на 100 км".

Отметим, что О.Рзаев изучил особенности и принципы автомобильных частей в ремонтном цехе, где он работал вместе со своим отцом. С 1990 года он работал над несколькими автомобилями. Последнюю машину он назвал TOTAz.