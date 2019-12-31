Известные турецкие политики поздравили Азербайджан с Днем солидарности - ВИДЕО

В этом году 31 декабря исполняется 30 лет Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, известные турецкие политики поздравили Азербайджан с Днем солидарности.

Главный советник президента Турции Ялчын Топчу, председатель Республиканской народной партии Кямал Кылычдароглу, депутат парламента Турции от РНП Нихат Йешил, депутат парламента Турции, спикер партии İYİ Явуз Агыралиоглу, депутат парламента Турции от РНП Али Хайдар Хагверди поздравили Азербайджан посредством видеообращения. Представляем их поздравление:

"Да будет вечной под триколором их свобода, завоеванная кровопролитием, шехидами. Шлю приветствия более 50 млн азербайджанским тюркам, живущим повсюду вдали от родного Азербайджана, особенно исконной азербайджанской земле - Карабаху и истинным детям Карабаха, живущим с тоской по варварски оккупированному Карабаху", - сказал главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

Председатель РНП Кямал Кылычдароглу сказал, что в Турции Азербайджан считают братской, дружеской страной: "Мы шлем свои приветствия и любовь азербайджанскому народу от Республиканской народной партии. Мы желаем большего развития исторических отношений между азербайджанским народом и гражданами Турции".

Депутат парламента Турции от РНП Нихат Йешил сказал, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией, Турция тоже всегда будет около Азербайджана.

Депутат парламента Турции, спикер партии İYİ Явуз Агыралиоглу сказал, что День солидарности Азербайджана – это день солидарности тюрков: "Наличие Азербайджана – это сила для существования Турции, наше наличие – сила для Азербайджана. Пусть существование нас обоих придаст силу человечеству. С Днем солидарности тебя, Азербайджан".

"Я поздравляю с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира как турецкий депутат", - сказал депутат парламента Турции от РНП Али Хайдар Хагверди.