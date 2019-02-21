Тебризский художник: Я хочу провести в Азербайджане выставку, чтобы соотечественники увидели мои произведения - ВИДЕО

"В детстве я махал рукой своим соотечественникам по другую сторону Араза"

Стамбул. 21 февраля. REPORT.AZ/ Интервью турецкого бюро Report с азербайджанским художником Ахадом Саиди.

- Расскажите коротко о своем искусстве…

- Моя кисть – это огонь, а краски – разноцветные ткани. Созданные мной при помощи огня и тканей произведения привлекли внимание моей семьи, и я продолжил творчество при поддержке родителей. В целом, этим творчеством я профессионально занимаюсь с 1999 года.

- Со стороны они напоминают выполненные маслом картины…

- Верно, некоторые не верят, что в данных произведениях не используются краски. Некоторые даже спрашивают, как ткани могут соединяться друг с другом без клея. На мои выставки приезжали со всего мира и поражались моим произведениям. Даже известные художники говорили, что поражены ими. Меня как азербайджанца наполняет гордостью, что люди со всего мира приезжают посмотреть на мои творения.

- Какие вы используете материалы?

- Знатете, в отличие от красок, в материи есть жизнь. При воздействии с огнем ее цвет меняется. Поэтому получаются необычные цвета, которых нет в красках. Я пользуюсь материей, в составе которой есть полимер и полиэстер, здесь непригодны холопок, вата или лен. Потому что хлопковые ткани при соприкосновении с огнем превращаются в пепел.

- Обращались ли Вы для признания Вашего творчества на международном уровне?

- В 2008 году я получил патентное право на "АзерНигяри" в министерстве науки и технологий Ирана и прошел официальную госрегистрацию. В 2014 году в Турции мы получили патент на этот вид творчества. В 2015 году обратились в ЮНЕСКО для утверждения "АзерНигяри". Правительства Турции и Ирана провели все процедуры в данном вопросе. ЮНЕСКО озвучит решение в течение 5 лет. Только они поставили мне условие не демонстрировать наглядно процесс создания произведений.

- Хотели бы Вы провести выставку в Азербайджане?

- Конечно. Азербайджан - моя Родина, и соединение с ним моя самая большая мечта. В детстве я махал рукой своим соотечественникам по другую сторону Араза. На самом деле в 2010 году сбылась моя самая большая мечта. Я посетил Баку и поистине был восхищен городом. Я 8 лет осуществляю деятельность в Стамбуле. На мои выставки ходит генконсул Азербайджана в Стамбуле. Я хочу, чтобы мои соотечественники увидели мое детище "АзерНигяри". Надеюсь, в будущем я реализую эту мечту.